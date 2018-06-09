Андрей Николишин: "Изначально было видно, что Кузнецов станет большой величиной в хоккее"

Бывший капитан "Трактора" Андрей Николишин, при котором в составе челябинцев дебютировал Евгений Кузнецов, отметил, что талант форварда был виден сразу. Нападающий, с 1997 по 2002 год выступавший за "Вашингтон", верил, что его коллеге по амплуа будет по силам стать обладателем Кубка Стэнли.

В ночь на 8 июня "Кэпиталз" в финале плей-офф НХЛ обыграли "Вегас" в пятом матче серии (4-1) и впервые в истории клуба завоевали главный трофей заокеанского хоккея. Кузнецов стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли, набрав в 24 матчах 32 (12+20) очка.

– Это был 2008 год, ему только 16 исполнилось. Он отличался от всех остальных. Во-первых, талантливый пацан, катался здорово. А во-вторых, и в жизни неординарный, всегда позитивный. Такие люди всегда к себе притягивают.

Мы, ветераны, по максимуму старались его оберегать, опекать. Тренировал "Трактор" Андрей Назаров, он за словом в карман не лезет. Молодой ты, не молодой – словесно размазывал народ по льду и по раздевалке. Именно в такие моменты не только я, а все ребята постарше помогали Кузе выжить в этих суровых условиях. Благо, он с ЧТЗ, и через многое из того, что говорил Назаров, проходил сам. Поэтому адаптировался достаточно быстро.

Когда такое моральное давление – парню тяжело. Кузнецов всегда отличался очень большой креативностью. А когда тебя сравнивают с землей, эта креативность глушится. Мы с Равилем Гусмановым старались, чтобы он не терял свою индивидуальность. Если Назаров наорет на него, говорили: "Не переживай, делай свое дело. Если что, мы подчистим, подстрахуем".

– Тем не менее именно Назаров сделал Кузнецова полноценным игроком основного состава. При том что принцип "молодым везде у нас дорога" в нашем спорте весьма редок.

– Ну, он же не слепой! Талантливому мальчишке не нужно было мешать, его надо было развивать. Но у Назарова была немножко другая задача – ему нужно в плей-офф попадать, результат давать. У нас за редким исключением все тренеры не развивают молодых.

Тем не менее Кузя при всем своем природном таланте всегда пахал, никогда не останавливался. Да, кому-то надо в десять раз больше работать, чтобы добиться чего-то подобного. А ему очень многое давалось легко, играючи. На него приятно было смотреть. И парень – раскрепощенный, легкий, позитивный. Пластилин! Из него можно было лепить что угодно.

Его первую тренировку в "Тракторе" я смотрел со стороны, поскольку у меня был сломан палец. Естественно, я знал, что пришел талантливый пацан, видел его до этого в школе. А тут – с мастерами первый раз. И он ничуть не выпадал – ни по владению шайбой, ни по катанию. Просто маленький еще был, ему мясом надо было обрасти.

– Могли себе представить, что он пойдет так далеко, что станет главным героем и лучшим бомбардиром победного Кубка Стэнли?

– Конечно. То, что он станет большой величиной в хоккее, было видно изначально и просматривалось еще в детстве. Главное было – не загубить его. (Игорь РАБИНЕР)

Полная версия интервью с Андреем Николишиным