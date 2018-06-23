Андрей Николишин: "Денисенко нужно еще зарекомендовать себя на взрослом уровне"

Чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады-2002 в составе сборной России Андрей Николишин оценил перспективы Григория Денисенко в НХЛ. Он был выбран "Флоридой" на драфте НХЛ под 15-м номером.

- Денисенко пока далек от приезда в НХЛ. Он проявил себя только на молодежном уровне, только начал привлекаться к играм за основную команду "Локомотив", ему предстоит еще долгий путь, – цитирует ТАСС Николишина. - То, что он выбран в первом раунде говорит о том, что оценили его потенциал, технический талант. Но ему нужно еще зарекомендовать себя на взрослом уровне, а дальше уже время покажет, как он будет развиваться.