Андрей Миронов: "В России я так никогда не тренировался, как в "Колорадо"

Защитник "Колорадо" Андрей Миронов отметил, что проводит много интересной работы в новом клубе. По его словам, таких тренировок, как в "Эвеланш", у него никогда не было.

- Очень много интересной работы. В России я так никогда не тренировался, - приводит пресс-служба "Колорадо" слова Миронова. - От каждого занятия беру что-то новое, какие-то нюансы. Впитываю, что говорит тренер. Это поможет в игре.

Напомним, 22-летний игрок в мае подписал контракт новичка. Предыдущим его клубом было московское "Динамо".