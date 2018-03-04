Андрей Миронов: "Спасибо за все, "Колорадо"

Защитник Андрей Миронов в Твиттере поблагодарил "Колорадо", за который он выступал с 2017 по 2018 год. 3 марта стало известно, что 23-летний хоккеист расторг контракт с "Эвеланш".

"Спасибо за все, "Колорадо", - написал Миронов, сопроводив запись хэштегом #ВпередЭвеланшВперед.

В этом сезоне защитник провел за "Колорадо" 10 матчей, набрав 3 (1+2) очка при показателе полезности "+2".

По информации "СЭ", игрок обороны намерен вернуться в Россию. В КХЛ Миронов, ранее выступавший за московское "Динамо", является неограниченно свободным агентом.