14:48 | Хоккей — НХЛ

Андрей Миронов: "Спасибо за все, "Колорадо"


Защитник Андрей Миронов в Твиттере поблагодарил "Колорадо", за который он выступал с 2017 по 2018 год. 3 марта стало известно, что 23-летний хоккеист расторг контракт с "Эвеланш".

"Спасибо за все, "Колорадо", - написал Миронов, сопроводив запись хэштегом #ВпередЭвеланшВперед.

В этом сезоне защитник провел за "Колорадо" 10 матчей, набрав 3 (1+2) очка при показателе полезности "+2". 

По информации "СЭ", игрок обороны намерен вернуться в Россию. В КХЛ Миронов, ранее выступавший за московское "Динамо", является неограниченно свободным агентом.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Олимпиада Live!
Олимпиада Live!