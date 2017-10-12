Андрей Миронов: "С адаптацией к языку у меня пока не очень хорошо"

Российский защитник "Колорадо"​ Андрей Миронов рассказал о том, как идет его адаптация в НХЛ. 23-летний россиянин минувшим летом перебрался в североамериканскую лигу.

– Могу отметить прекрасную атмосферу на арене, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Миронова. - Еще скорость игры, мастеровитость игроков. Здесь очень мало времени на принятие решений. Сейчас моя задача – исправить ошибки, которые случились со мной в первом матче, и двигаться дальше.

– Как в целом идет ваша адаптация с хоккейной точки зрения?

– Потихоньку. Я уже достаточно времени тренируюсь с командой, сыграл немало предсезонных матчей. Все идет хорошо. Адаптация совершенно точно требуется к языку, с этим у меня пока не очень хорошо. Стараюсь как можно больше общаться с ребятами и персоналом. Кое-что они объясняют на пальцах, показывают на вещи, говорят, как это звучит по-английски, чтобы я постепенно запоминал. В общем, процесс идет.

- В раздевалке "Эвеланш" большая русскоговорящая компания. Это хорошо или плохо для вас?

- С точки зрения темпов освоения английского языка, наверное, плохо. В плане общения внутри команды и в быту, понимания тактики и нюансов хоккея - отлично. Так что это с какой стороны посмотреть.