Андрей Марков: "Заканчивать пока не собираюсь. Все мысли о Кубке мира"

Защитник сборной России и "Монреаля" Андрей Марков пока не собирается завершать профессиональную карьеру. Нынешний контракт 38-летнего игрока с клубом заканчивается в следующем году. В "Монреале" он выступает с 2000 года, а в последнем сезоне провел за "канадцев" все 82 матча регулярного чемпионата НХЛ, набрав 44 (5+39) очка.

- Заканчивать я пока еще не собираюсь. Не хочу далеко смотреть, сейчас все мысли о Кубке мира, потом начнется сезон, – цитирует ТАСС Маркова. – Что будет на следующий год, об этом подумаю по окончании предстоящего сезона, но есть еще силы, желание. Когда глаза потухнут и не будет желания, тогда можно будет завершать.

Лето получилось довольно длинным. Подготовка ничем не отличалась от прошлого сезона: все лето я провел во Флориде, работал с моим тренером, агентом и другом Сергеем Березиным. Работаю уже не первый год, он мне помогает. Мы совместно обсуждаем планы моей летней подготовки: меня все устраивает, но иногда мы придумываем что-то новое

Я не знаю, что будет на следующий год, ведь всю карьеру я провел в "Монреале", а несколько раз был в такой ситуации, когда у меня оставался один год контракта. Мне много раз задавали вопрос о продлении соглашения, но я всегда отвечал, что мне пока не хочется на эту тему разговаривать. Моя работа – выходить, показывать свою игру и помогать команде выигрывать.