Андрей Марков заберет своих детей в Канаду из-за смерти бывшей жены

Защитник "Монреаля" Андрей Марков сообщил, что на следующей неделе отправится в Россию, чтобы забрать в Канаду своих двух сыновей. Недавно от рака умерла его жена Наталья Стрекова.

- Она боролась с болезнью на протяжении нескольких лет, - приводит Journal de Montreal слова Маркова. - Как вы знаете, мало людей остается в живых после этого. Я видел ее в последний раз перед началом сезона, когда был в Москве. Несмотря на то, что он знала, что ее состояние ухудшилось, все равно продолжала верить, что сможет победить эту болезнь. Мы разговаривали о будущем наших детей, но это было очень сложно. Когда ты смотришь, как кто-то борется за свою жизнь, то не хочешь причинить ему вреда беседами на такие темы. Она была хорошей матерью и всегда делала все для детей.

Я с нетерпением жду момента, когда можно будет забрать детей. Они еще очень маленькие и не понимают, как это грустно. Они просто хотят улыбаться. Это то, что я хочу дать им. Надеюсь, у меня все получится.