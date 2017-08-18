Андрей Марков: "У Радулова не было никаких проблем в "Монреале"

Защитник "Ак Барса" Андрей Марков в интервью "СЭ" отметил, что нападающий Александр Радулов удачно влился в "Монреаль" в прошлом сезоне, несмотря на свой сложный характер. Оба россиянина покинули команду летом. Более опытный Марков уехал в КХЛ, а Радулов остался в НХЛ, подписав контракт с "Далласом".

– Как вообще Радулов влился в команду? Не возникало у него проблем с одноклубниками или тренерами?

– Саня – своеобразный игрок, своеобразный человек. Эмоциональный, в нем очень много энергии. В то же время, выходя на лед, он отдается игре полностью, и порой эмоции у него зашкаливают. Каким он был до этого – таким и остается. В коллектив он влился хорошо. Веселый в быту, общительный. Поэтому приняли его хорошо, и не было никаких проблем.

– Помню, как он пропускал пару матчей по болезни, кто-то увидел его в ресторане и считал выпитые им бокалы вина, после чего написал об этом в популярном хоккейном блоге.

– Я об этом не слышал. Но внимание там большое. В то же время хоккеисты – тоже люди. Надо же как-то расслабляться, отдыхать, проводить время с семьей и друзьями. Не можешь же ты сходить на тренировку, потом прийти домой и сидеть там безвылазно. У нас есть право на личную жизнь. А то, что сейчас так развиты соцсети, и тебя в любой момент могут сфотографировать, или снять с тобой видео – это не значит, что игроки только и делают, что гуляют и пьют вино. Придумать можно все, что угодно. А правду знает только один. Тот, который куда-то пошел. Но у него, значит, была на это причина. (Игорь ЕРОНКО)

Полное интервью Андрея Маркова