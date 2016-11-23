Андрей Марков: "Не смогли воспользоваться игрой в большинстве"

Защитник "Монреаля" Андрей Марков после поражения от "Оттавы" (3:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ посетовал на игру в большинстве. По словам россиянина, нужно было лучше использовать этот компонент.

– Знали, что игра будет довольно жесткой, – цитирует Маркова официальный сайт НХЛ. – Думаю, что мы провели неплохую встречу. Да, у нас были возможности при игре в большинстве, но мы не реализовали их в достаточной мере. В игре между "Оттавой" и "Монреалем" всегда все не просто. Однако я не вижу в этом никакой проблемы. Никто не хочет проигрывать. Но это хоккей. Тут идет настоящий бой. Следующая игра будет точно такой же.