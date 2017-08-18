Андрей Марков: "16 сезонов в "Монреале" буду помнить до конца своих дней"

Защитник "Ак Барса" Андрей Марков в интервью "СЭ" отметил, что провел незабываемые 16 сезонов в "Монреале". По словам игрока, он будет помнить о них до конца своих дней. Этим летом россиянин не смог договориться с клубом о продлении контракта и уехал в КХЛ.

– Каково это – отыграть 16 лет в "Монреале"?

– Это незабываемо. Буду помнить до конца своих дней. Каждый матч – полная арена, все за тебя болеют. Выходить на лед – всегда большое удовольствие. Весь город натурально живет хоккеем. Бесценный опыт. На самом деле тяжело передать словами, каково это – выступать за легендарный клуб. Это нужно почувствовать. Я рад, что мне это удалось. Пришло время двигаться дальше.

– И все-таки, очень мало кому удавалось задержаться в "Канадиенс" так надолго – на целых 16 сезонов. Там ведь "сжирают" в два счета. Что делать, чтобы стать своим?

– Я даже не знаю. Я цели такой перед собой не ставил. Просто играл в хоккей, старался хорошо выполнять свою работу. Я благодарен "Монреалю" за то, что позволили выступать так долго в цветах клуба, но рецептов действительно не знаю. Тем более что это же бизнес, и никто не застрахован от обменов, и меня ведь могли обменять, но все обошлось, о чем я нисколько не жалею. (Игорь ЕРОНКО)

Полное интервью Андрея Маркова