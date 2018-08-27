Андрей Локтионов: "Просто обидно, как со мной поступили в "Лос-Анджелесе"

Обладатель Кубка Стэнли-2012 Андрей Локтионов в интервью "СЭ" рассказал о своих скитаниях в НХЛ. В прошлом году нападающий "Локомотива" пытался закрепиться в "Лос-Анджелесе".

– В прошлом году вы совершили очередную попытку поехать в НХЛ. Мне кажется, что ваш агент сработал некачественно, отправив на просмотр в "Лос-Анджелес", куда вы совершенно не подходили.

– Не знаю, почему это обсуждают как ошибку моего агента. Там немного не так было. Я сказал Игорю Ларионову, что намерен поехать в НХЛ. Он ответил, что понял меня и начал искать варианты. Мне позвонил из "Торонто" Лу Ламорелло, пригласил к себе и, в принципе, проявил заинтересованность. Но тут агент сказал, что есть предложение из "Лос-Анджелеса".

– Ну вот.

– Решение-то принимал я. Рассуждал так: в "Торонто" я никого не знаю, а в "Лос-Анджелесе" мне все знакомо. Так что это я принял решение, а не агент.

– Ошибка?

– Дали сыграть в двух матчах против команд АХЛ, даже не НХЛ. Я смотрелся неплохо, набрал одно очко, но после этих двух игр мне сказали, что я не подхожу "Кингз".

– Почему?

– Сам не понял. Зачем же вы тогда звали, если даже шанса не дали? Посмотрели бы меня с основным составом. Но так не было ни единого шанса.

– В "Торонто" уже не ждали.

– Конечно, нет. Там уже были подписаны все игроки. Но просто обидно, как поступили в "Кингз". Я же к ним не напрашивался, мол, возьмите меня. Сами пригласили.

– Но почему вы-то выбрали клуб, который вам не подходит по стилю?

– Моя ошибка, признаю. Но вы-то писали, что это ошибка Ларионова. Это не так. Он как раз ни на чем не настаивал. Поехать в Калифорнию захотел я.

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