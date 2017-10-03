Андерсон продлит контракт с "Коламбусом" на три года

Нападающий Джош Андерсон близок к заключению нового контракта с "Коламбусом", сообщает известный инсайдер Эллиотт Фридман в своем Твиттере. 23-летний хоккеист может заключить с клубом трехлетнее соглашение с зарплатой в 1,85 миллиона долларов за сезон.

Напомним, что в прошлом сезоне Андерсон провел 78 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 29 (17+12) очков. Это самый результативный сезон игрока в карьере НХЛ. Летом появлялась информация, что он может продолжить карьеру в Европе или КХЛ, чтобы попасть на Олимпийские игры.