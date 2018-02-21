Андерсен, Ворачек и Маккиннон - звезды дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте назвала имена трех лучших хоккеистов минувшего игрового дня. Первой звездой стал вратарь "Торонто" Фредерик Андерсен, который в поединке с "Флоридой" (1:0) отразил 40 бросков. Второй звездой признан нападающий "Филадельфии" Якуб Ворачек, оформивший дубль в матче с "Монреалем" (3:2 ОТ).

Третьей звездой дня назван форвард "Колорадо" Натан Маккиннон, который забросил шайбу и сделал три голевые передачи в поединке с "Ванкувером" (5:4 ОТ).