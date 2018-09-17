Анастасия Шубская поздравила Александра Овечкина с днем рождения. Очень мило

Анастасия Шубская, жена хоккеиста "Вашингтона" Александра Овечкина, поздравила мужа с днем рождения. Сегодня капитану "Кэпиталз" исполнилось 33 года.

"Родной мой, по московскому времени твой день уже начался! Я хочу тебе пожелать, самое главное, быть здоровым, счастливым и чтобы каждый новый день приносил тебе только радость! Люблю тебя безмерно! Спасибо тебе за то, что делаешь меня самой счастливой день ото дня! И, конечно, спасибо тебе за сына! Любим тебя", - написала Шубская в Инстаграме.

За свою карьеру Овечкин трижды становился чемпионом мира, два раза выигрывал чемпионат России, а в прошлом сезоне завоевал Кубок Стэнли. 18 августа у пары родился первенец - сын Сергей.

Шубская родила Овечкину первенца. Его назвали в честь погибшего брата хоккеиста