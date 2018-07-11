"Анахайм" выведет из обращения номера Карии и Нидермайера

В следующем сезоне "Анахайм" выведет из обращения номера двух бывших капитанов команды Пола Карии и Скотта Нидермайера, сообщает официальный сайт НХЛ. 21 октября состоится церемония в честь Карии (9-й номер) – перед игрой с "Баффало", а 17 февраля 2019 года перед матчем с "Вашингтоном" выведут из обращения 27-й номер Нидермайера.

Пол Кария был выбран "Анахаймом" на драфте НХЛ-1993 под общим 4-м номером. За клуб он провел 600 матчей (с 1994 по 2003 год), в которых набрал 669 (300+369). Нидермайер выступал за "Уток" с 2005 по 2010 год, набрал 264 (60+204) очка в 371 матче и выиграл с клубом Кубок Стэнли в 2007 году.