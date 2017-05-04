"Анахайм" вырвал победу у "Эдмонтона" и сравнял счет в серии

"Анахайм" одержал победу над "Эдмонтоном" в четвертом матче 1/4 финала Кубка Стэнли. "Дакс" уступал после первого периода со счетом 0:2, но смог выйти вперед после второго. Дубль оформил Райан Гецлаф. "Ойлерз" сравнял счет и перевел встречу в овертайм. Россиянин Антон Слепышев провел на льду более 11 минут, но очков не набрал.

После победы "Анахайм" сравнял счет в серии - 2-2. пятая игра пройдет 6 мая.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала

Четвертый матч

1/4 финала

"Эдмонтон" - "Анахайм" - 3:4 ОТ (2:0, 0:3, 1:0, 0:1)

Голы: Лучич - 2 (бол., Драйзайтль, Летестю), 15:38 - 1:0. Макдэвид - 4 (Драйзайтль, Марун), 17:43 - 2:0. Гецлаф - 6 (Монтур), 21:37 - 2:1. Ракелль - 4 (Гецлаф, Перри), 25:33 - 2:2. Гецлаф - 7, 34:25 - 2:3. Каджула - 1 (Ньюджент-Хопкинс, Марун), 58:18 - 3:3. Сильверберг - 7 (Гецлаф), 60:45 - 3:4.

Вратари: Тэлбот (58:14 - 58:18) - Гибсон.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 32 (16+5+11+0) - 39 (10+21+7+1).

Наши: Слепышев (11:43/3/0) - -.

Счет в серии - 2-2 (3:5, 1:2, 6:3).