08:33 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Анахайм" вырвал победу у "Эдмонтона" и сравнял счет в серии

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"Анахайм" одержал победу над "Эдмонтоном" в четвертом матче 1/4 финала Кубка Стэнли. "Дакс" уступал после первого периода со счетом 0:2, но смог выйти вперед после второго. Дубль оформил Райан Гецлаф. "Ойлерз" сравнял счет и перевел встречу в овертайм. Россиянин Антон Слепышев провел на льду более 11 минут, но очков не набрал.

После победы "Анахайм" сравнял счет в серии - 2-2. пятая игра пройдет 6 мая.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала

Четвертый матч

1/4 финала

"Эдмонтон" - "Анахайм" - 3:4 ОТ (2:0, 0:3, 1:0, 0:1)

Голы: Лучич - 2 (бол., Драйзайтль, Летестю), 15:38 - 1:0. Макдэвид - 4 (Драйзайтль, Марун), 17:43 - 2:0. Гецлаф - 6 (Монтур), 21:37 - 2:1. Ракелль - 4 (Гецлаф, Перри), 25:33 - 2:2. Гецлаф - 7, 34:25 - 2:3. Каджула - 1 (Ньюджент-Хопкинс, Марун), 58:18 - 3:3. Сильверберг - 7 (Гецлаф), 60:45 - 3:4.

Вратари: Тэлбот (58:14 - 58:18) - Гибсон.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 32 (16+5+11+0) - 39 (10+21+7+1).

Наши: Слепышев (11:43/3/0) - -.

Счет в серии - 2-2 (3:5, 1:2, 6:3).

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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roughboy

Айртон, ты че начал матчи смотреть? ты же хвастался, что тебе обзоров хватает)

09:11

.BattleFish.

У Эдмонтона - Макди и Лучич!)) Худший в обеих командах - Драйзайтль! Понтов больше, чем умений, сыграл даже хуже Слепышева!))-----------треш, угар и содомия от Смоки в очередной раз!)

09:06

.BattleFish.

Финал Эдмонтон-Питтсбург все ближе!)))

09:05

Айртон:)

Анахайм хорош, пока смотрится посильнее всех.) Но в этом большая заслуга Эдмонтона, голы сами себе привезли.)) Не хватает нефтянникам прагматизма и тактической выучки, ведь игра была по сути выиграна, надо было сушить, а они ещё забивать побежали.)) Лучшие - Гецлаф и Перри!)) У Эдмонтона - Макди и Лучич!)) Худший в обеих командах - Драйзайтль! Понтов больше, чем умений, сыграл даже хуже Слепышева!)) Ну и отмечу, что на исход матча повлиял неправильно засчитанный первый гол Анахайма, т.к. Перри подрезал Тальбо.) Смотрим дальше, вся борьба впереди!)

08:58