"Анахайм" вырвал победу у "Эдмонтона" и сравнял счет в серии

"Анахайм" одержал победу над "Эдмонтоном" в четвертом матче 1/4 финала Кубка Стэнли. "Дакс" уступал после первого периода со счетом 0:2, но смог выйти вперед после второго. Дубль оформил Райан Гецлаф. "Ойлерз" сравнял счет и перевел встречу в овертайм. Россиянин Антон Слепышев провел на льду более 11 минут, но очков не набрал.
После победы "Анахайм" сравнял счет в серии - 2-2. пятая игра пройдет 6 мая.
НХЛ
Плей-офф
1/4 финала
Четвертый матч
1/4 финала
"Эдмонтон" - "Анахайм" - 3:4 ОТ (2:0, 0:3, 1:0, 0:1)
Голы: Лучич - 2 (бол., Драйзайтль, Летестю), 15:38 - 1:0. Макдэвид - 4 (Драйзайтль, Марун), 17:43 - 2:0. Гецлаф - 6 (Монтур), 21:37 - 2:1. Ракелль - 4 (Гецлаф, Перри), 25:33 - 2:2. Гецлаф - 7, 34:25 - 2:3. Каджула - 1 (Ньюджент-Хопкинс, Марун), 58:18 - 3:3. Сильверберг - 7 (Гецлаф), 60:45 - 3:4.
Вратари: Тэлбот (58:14 - 58:18) - Гибсон.
Штраф: 8 - 6.
Броски: 32 (16+5+11+0) - 39 (10+21+7+1).
Наши: Слепышев (11:43/3/0) - -.
Счет в серии - 2-2 (3:5, 1:2, 6:3).
roughboy
Айртон, ты че начал матчи смотреть? ты же хвастался, что тебе обзоров хватает)
09:11
.BattleFish.
У Эдмонтона - Макди и Лучич!)) Худший в обеих командах - Драйзайтль! Понтов больше, чем умений, сыграл даже хуже Слепышева!))-----------треш, угар и содомия от Смоки в очередной раз!)
09:06
.BattleFish.
Финал Эдмонтон-Питтсбург все ближе!)))
09:05
Айртон:)
Анахайм хорош, пока смотрится посильнее всех.) Но в этом большая заслуга Эдмонтона, голы сами себе привезли.)) Не хватает нефтянникам прагматизма и тактической выучки, ведь игра была по сути выиграна, надо было сушить, а они ещё забивать побежали.)) Лучшие - Гецлаф и Перри!)) У Эдмонтона - Макди и Лучич!)) Худший в обеих командах - Драйзайтль! Понтов больше, чем умений, сыграл даже хуже Слепышева!)) Ну и отмечу, что на исход матча повлиял неправильно засчитанный первый гол Анахайма, т.к. Перри подрезал Тальбо.) Смотрим дальше, вся борьба впереди!)
08:58