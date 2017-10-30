"Анахайм" вырвал победу над "Каролиной" в серии буллитов и вновь остался без Гецлафа

"Анахайм" в гостях обыграл "Каролину" со счетом 4:3 в серии буллитов в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Утки" одержали вторую победу кряду, в то время как "Харрикейнз" потерпели шестое поражение в сезоне.

В составе победителей по шайбе забросили Ондржей Каше, Дерек Грант и Якоб Сильверберг, победный буллит на счету Кори Перри. У "Каролины" отличились Джефф Скиннер, Джордан Стаал и Джастин Фольк.

Форвард "Анахайма" Райан Гецлаф получил шайбой в лицо по ходу игры и не смог завершить матч.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" – "Анахайм" – 3:4 Б (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1)