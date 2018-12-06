"Анахайм" выиграл у "Чикаго"

"Анахайм" переиграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 4:2
В составе победителей отличились Брэндон Монтур, Даниэль Спронг, Ондржей Каше и Якоб Сильверберг. За "Блэкхокс" шайбы забросили Эрик Густафссон и Алекс Дебринкэт.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Анахайм Дакс" (Анахайм) - "Чикаго Блэкхокс" (Чикаго) - 4:2 (2:0, 0:2, 2:0)
Голы: Монтур - 3 (Оберг, Линдхольм), 5:41 - 1:0. Густафссон - 5 (Кит, Кейн), 27:16 - 2:1. Дебринкэт - 11 (Тэйвз, Саад), 39:32 - 2:2. Каше - 4 (Роуни, Шервуд), 44:03 - 3:2. Сильверберг - 6 (п.в.), 58:29 - 4:2.
Вратари: Гибсон - Кроуфорд (58:25 - 58:29, 59:20).
Штраф: 11 - 7.
Броски: 32 (12+14+6) - 27 (8+10+9).
Наши: - - Анисимов (17.21/5/-1).
6 декабря. Анахайм. Honda Center.
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