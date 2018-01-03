"Анахайм" всухую разгромил "Ванкувер"

"Анахайм" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях всухую разгромил "Ванкувер" со счетом 5:0.

Российский нападающий хозяев Николай Голдобин провел на льду 17 минут 24 секунды, но очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" - "Анахайм" - 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)

Голы: Хенрик - 9 (Линдхольм, Мэнсон), 0:56 - 0:1. Ракелль - 15 (Гецлаф, Кольяно), 13:44 - 0:2. Гецлаф - 3 (Линдхольм, Мэнсон), 25:00 - 0:3. Верметт - 8 (Гецлаф, Ракелль), 40:20 - 0:4. Грант - 8 (Мэнсон, Ритчи), 47:21 - 0:5.

Вратари: Нильссон (Маркстрем, 40:20) - Миллер.

Штраф: 9 - 13.

Броски: 31 (11+12+8) - 27 (12+6+9).

Наши: Голдобин (17:24/2/-2) - -.

3 января. Ванкувер. Rogers Arena.