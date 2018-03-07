"Анахайм" всухую обыграл "Вашингтон", отложив рекорд Овечкина

"Анахайм" обыграл "Вашингтон" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Утки" продлили победную серию до трех игр кряду.
По шайбе в этой встрече забросили Рикард Ракелль, Адам Хенрик, Хампус Линдхольм и Ник Ритчи, двумя передачами отметился Райан Гецлаф. Напомним, что капитан "Вашингтона" Александр Овечкин близок к рекорду – россиянину нужно забросить всего две шайбы, чтобы дойти до отметки в 600 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В этом матче он провел на льду больше 24 минут, нанес два броска и заработал показатель полезности "-2". У Евгения Кузнецова, за 16 минут игры, три броска и "-1".
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Анахайм" – "Вашингтон" – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Голы: Хенрик – 20 (бол., Ракелль, Гецлаф), 1:24 – 1:0. Линдхольм – 10 (Мэнсон, Сильверберг), 13:15 – 2:0. Ракелль – 28 (Гецлаф, Мэнсон), 25:37 – 3:0. Ритчи – 6 (п.в., Хенрик, Бекса), 58:34 – 4:0.
Вратари: Гибсон – Холтби (Грубауэр, 25:37, 57:21 – 58:34).
Штраф: 8 – 4.
Броски: 18 (7+7+4) – 36 (7+14+15).
Наши: – – Кузнецов (16:57/3/-1), Овечкин (24:38/2/-2), Орлов (24:18/2/-1).
7 марта. Анахайм. Honda Center.
- Александр Овечкин
- Вашингтон Кэпиталз
- НХЛ
- Анахайм Дакс
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Райан Гецлаф
- Адам Хенрик
- Хампус Линдхольм
- Рикард Ракелль
- Ник Ритчи
ростовский свин
смотрел полтора периода с 0-3...у вашингтона были моменты ,но анахайм такая команда что с 0-3 у нее невозможно отыграться.Для меня анахайм сильнейший в пацифике,очень неудобная вязкая команда - у нее все форварды оборонительные...
09:28
Catch
Что значит рекорд? Человек двадцать в истории НХЛ забрасывали 600 шайб. Просто очередная круглая цифра. Рекорд будем ждать, когда у него будут 893 заброшенные шайбы.
09:27
Bossonn
aaida Точно. Живет такой "мститель" и мелко гадит на страницах спортивного сайта. Кто ему мешает свалить в обожаемую америку?
09:24
Mon65
Werewolf-------Обычно Вашингтон в последние месяцы практически все команды перебрасывали. А тут в кои-то веки явно перебросали Анахайм, а эффект нулевой. Получается парадокс. Ладно, накручивать себя не будем, надо готовиться к следующим выездным матчам.
09:24
Trezvy
Куда же столичные столько всего пробросали... Всё мимо.
09:22
aaida
Монте-Кристо (Мститель) , вы в израиле живете? За оскорбительное написание РОССИИ нужно бить лицо.
09:20
Werewolf
.
09:11
Werewolf
Mon65 Холтби сильно сдал в последнее время. Ему нужно дать отдохнуть. Первый выездной блин вышел комом. Это же надо 36 бросков и ноль шайб?_____Ну так же говорят реализация вообще роли не играет. Вы же сами говорите - не важно сколько бросать, главное забить. Значит просто МАЛО бросили, нужно было бросков под 100 сделать, может что-нибудь залетело бы )))))
09:11
Монте-Кристо (Мститель) .
То, что Холтби сдал, я пишу уже месяц. Все его проблемы в психологии. Он слишком сильно нервничает и себя накручивает. С такими нервами можно и успешную карьеру раньше времени закончить.
09:09
Mon65
Холтби сильно сдал в последнее время. Ему нужно дать отдохнуть. Первый выездной блин вышел комом. Это же надо 36 бросков и ноль шайб?
08:52
Монте-Кристо (Мститель) .
Игра Вашингтона в данном матче напоминала экономику Эрефии. Тоже полная импотенция.
08:51
gibson
Это просто я хорошо сыграл...
08:46