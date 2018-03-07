"Анахайм" всухую обыграл "Вашингтон", отложив рекорд Овечкина

"Анахайм" обыграл "Вашингтон" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Утки" продлили победную серию до трех игр кряду.

По шайбе в этой встрече забросили Рикард Ракелль, Адам Хенрик, Хампус Линдхольм и Ник Ритчи, двумя передачами отметился Райан Гецлаф. Напомним, что капитан "Вашингтона" Александр Овечкин близок к рекорду – россиянину нужно забросить всего две шайбы, чтобы дойти до отметки в 600 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В этом матче он провел на льду больше 24 минут, нанес два броска и заработал показатель полезности "-2". У Евгения Кузнецова, за 16 минут игры, три броска и "-1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" – "Вашингтон" – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы: Хенрик – 20 (бол., Ракелль, Гецлаф), 1:24 – 1:0. Линдхольм – 10 (Мэнсон, Сильверберг), 13:15 – 2:0. Ракелль – 28 (Гецлаф, Мэнсон), 25:37 – 3:0. Ритчи – 6 (п.в., Хенрик, Бекса), 58:34 – 4:0.

Вратари: Гибсон – Холтби (Грубауэр, 25:37, 57:21 – 58:34).

Штраф: 8 – 4.

Броски: 18 (7+7+4) – 36 (7+14+15).

Наши: – – Кузнецов (16:57/3/-1), Овечкин (24:38/2/-2), Орлов (24:18/2/-1).

7 марта. Анахайм. Honda Center.