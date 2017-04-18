"Анахайм" в третий раз победил "Калгари"

"Анахайм" в третьем матче 1/8 финала Кубка Стэнли в овертайме обыграл "Калгари" со счетом 5:4. Дубль в составе "Дакс" оформил Ши Теодор. Победную шайбу забросил Кори Перри. Счет в серии стал 3-0.

НХЛ

1/8 финала

"Калгари" - "Анахайм" - 4:5 ОТ (2:1, 2:1, 0:2, 0:1)

Голы: Монахэн - 3 (бол., Брауэр, Годро), 2:10 - 1:0. Верстиг - 1 (бол., Монахэн, Броди), 9:18 - 2:0. Ритчи - 1 (Верметт, Линдхольм), 15:33 - 2:1. Стоун - 1 (Броди, Баклунд), 24:34 - 3:1. Беннетт - 2 (бол., Джиордано, Баклунд), 28:33 - 4:1. Теодор - 1 (Ракелль, Бекса), 39:11 - 4:2. Томпсон - 1 (Линдхольм, Перри), 51:14 - 4:3. Теодор - 2 (Бекса, Томпсон), 55:39 - 4:4. Перри - 1 (Ракелль, Томпсон), 61:30 - 4:5.

Вратари: Эллиотт - Гибсон (Бернье, 28:33).

Штраф: 2 - 12.

Броски: 32 (11+13+8+0) - 27 (6+8+12+1).

18 апреля. Калгари. Scotiabank Saddledome (Pengrowth Saddledome).

Счет в серии: 0-3 (2:3, 2:3).