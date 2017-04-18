"Анахайм" в третий раз победил "Калгари"

"Анахайм" в третьем матче 1/8 финала Кубка Стэнли в овертайме обыграл "Калгари" со счетом 5:4. Дубль в составе "Дакс" оформил Ши Теодор. Победную шайбу забросил Кори Перри. Счет в серии стал 3-0.
НХЛ
1/8 финала
"Калгари" - "Анахайм" - 4:5 ОТ (2:1, 2:1, 0:2, 0:1)
Голы: Монахэн - 3 (бол., Брауэр, Годро), 2:10 - 1:0. Верстиг - 1 (бол., Монахэн, Броди), 9:18 - 2:0. Ритчи - 1 (Верметт, Линдхольм), 15:33 - 2:1. Стоун - 1 (Броди, Баклунд), 24:34 - 3:1. Беннетт - 2 (бол., Джиордано, Баклунд), 28:33 - 4:1. Теодор - 1 (Ракелль, Бекса), 39:11 - 4:2. Томпсон - 1 (Линдхольм, Перри), 51:14 - 4:3. Теодор - 2 (Бекса, Томпсон), 55:39 - 4:4. Перри - 1 (Ракелль, Томпсон), 61:30 - 4:5.
Вратари: Эллиотт - Гибсон (Бернье, 28:33).
Штраф: 2 - 12.
Броски: 32 (11+13+8+0) - 27 (6+8+12+1).
18 апреля. Калгари. Scotiabank Saddledome (Pengrowth Saddledome).
Счет в серии: 0-3 (2:3, 2:3).
Vasek
roughboy, как можно было слиться с 4-1?? -------------------- для [некоторых] молодых команд это в порядке вещей. Вчера мундиры с 3:1 слились;)
09:32
roughboy
как можно было слиться с 4-1??
09:26
.BattleFish.
Весёлый© Джиордано четвертый забил Анахайму, Гибсона меняют. Пожалуй, здесь всё понятно. И отличный день для канадских команд. 06:26---------------как то не удалось!)))
09:18
bezik
Вот такой вот Эллиотт.
08:48
.BattleFish.
Капец! Огоньки выжали из себя максимум, но все равно проиграли!
08:43