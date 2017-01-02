Анахайм в серии буллитов обыграл "Филадельфию", Кеслер сделал хет-трик

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Анахайм" в серии буллитов одержал победу над "Филадельфией" – 4:3. В этой встрече нападающий "Дакс" Райан Кеслер трижды поразил ворота соперников, оформив хэт-трик. Решающий буллит реализовал Кори Перри. Российские игроки "флайерз" Иван Проворов и Роман Любимов в этой встрече очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" - "Филадельфия" - 4:3 Б (2:1, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Кеслер - 13 (Хольцер, Гецлаф), 7:55 - 1:0. Конекны - 5 (Симмондс), 8:14 - 1:1. Кеслер - 14 (Сильверберг), 16:54 - 2:1. Кеслер - 15 (Кольяно, Ватанен), 21:09 - 3:1. Кутюрье - 6, 21:46 - 3:2. Шенн - 11 (бол., Жиру, Гостисбеер), 23:06 - 3:3.

Победный буллит: Перри.

Вратари: Гибсон (Бернье, 23:06, Гибсон, 26:54) - Мэйсон.

Штраф: 19 - 13.

Броски: 25 (8+5+10+2) - 55 (14+24+14+3).

Наши: - - Любимов (6:39/1/0), Проворов (23:10/3/1).

2 января. Анахайм. Honda Center.