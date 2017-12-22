"Анахайм" в овертайме выиграл у "Айлендерс", прервав серию поражений

"Анахайм" в овертайме обыграл "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Дакс" удалось прервать трехматчевую серию поражений.

"Анахайм" идет на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции, а "Айлендерс" - на 8-м в Восточной.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" - "Анахайм" - 4:5 ОТ (0:2, 2:1, 2:1, 0:1)

Голы: Линдхольм - 4 (Кольяно, Гецлаф), 8:09 - 0:1. Каше - 8 (Мэнсон, Ритчи), 9:54 - 0:2. Барзал - 9 (бол., Дж. Бэйли, Таварес), 25:39 - 1:2. Линдхольм - 5 (Гецлаф), 32:36 - 1:3. Таварес - 20 (бол., Дж. Бэйли, Барзал), 36:59 - 2:3. Таварес - 21 (Дж. Бэйли, Ледди), 45:44 - 3:3. Лэдд - 9 (Эберле, Мэйфилд), 47:52 - 4:3. Ракелль - 9 (Монтур, Гецлаф), 58:45 - 4:4. Линдхольм - 6 (Гецлаф, Каше), 64:03 - 4:5.

Вратари: Галак - Миллер (58:40 - 58:45).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 26 (5+9+10+2) - 40 (11+15+13+1).

22 декабря. Нью-Йорк. Barclays Center.