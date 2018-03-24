"Анахайм" в овертайме проиграл "Виннипегу"

"Виннипег" в овертайме выиграл у "Анахайма" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 ОТ). Автором победной шайбы стал 21-летний Кайл Коннор. "Джетс" продлил свою победную серию до четырех встреч, прервав четырехматчевую победную серию "Дакс".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" - "Анахайм" - 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Грант - 11 (бол., Линдхольм, Петтерссон), 5:51 - 0:1. Элерс - 28 (Шайфли, Уилер), 6:46 - 1:1. Шайфли - 22 (Уилер, Моррисси), 20:45 - 2:1. Ритчи - 8, 50:17 - 2:2. Коннор - 28 (Шайфли), 63:16 - 3:2.

Вратари: Хеллебайк - Гибсон.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 42 (17+16+8+1) - 18 (4+6+6+2).

24 марта. Виннипег. Bell MTS Place.