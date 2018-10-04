"Анахайм" в гостях обыграл "Сан-Хосе"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Анахайм" на выезде обыграл "Сан-Хосе" со счетом 5:2. В составе гостей голом и двумя результативными передачами отметился Рикард Ракелль.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" – "Анахайм" – 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Голы: Комтуа – 1 (Хенрик, Сильверберг), 0:49 – 0:1. Кейн – 1 (Браун), 7:51 – 1:1. Хертл – 1 (мен.), 37:14 – 2:1. Ракелль – 1 (бол., Сильверберг, Гецлаф), 38:00 – 2:2. Монтур – 1 (Ракелль, Гецлаф), 48:02 – 2:3. Хенрик – 1 (бол., Сильверберг, Ракелль), 50:22 – 2:4. Роуни – 1 (п.в., Стрит, Шервуд), 59:36 – 2:5.

Вратари: Джонс (58:31 – 59:36) – Гибсон.

Штраф: 6 – 6.

Броски: 33 (11+15+7) – 15 (5+4+6).

4 октября. Сан-Хосе. SAP Center.ф