"Анахайм" в гостях обыграл "Бостон"

"Анахайм" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Бостон" – 4:3. Вратарь хозяев Антон Худобин отразил 23 броска по своим воротам.

Для "Брюинз" это поражение стало пятым в последних шести встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Анахайм" – 3:4 (2:2, 1:2, 0:0)

Голы: Хара - 2 (Бэкес, Маршан), 12:07 - 1:0. Чарник - 4 (Спунер, Нэш), 12:20 - 2:0. Кольяно - 8, 12:44 - 2:1. Бекса - 2 (Гецлаф), 17:50 - 2:2. Мэнсон - 1 (Сильверберг, Ракелль), 20:55 - 2:3. Крейчи - 6 (бол., Бэкес, Краг), 22:06 - 3:3. Ракелль - 12 (Ватанен, Фаулер), 25:02 - 3:4.

Вратари: ХУДОБИН (58:13 - 59:14, 59:28) - Бернье.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 34 (11+12+11) - 28 (10+13+5).

Наши: - - - .

16 декабря. Бостон. TD Garden.