"Анахайм" сравнял счет в серии с "Нэшвиллом"

"Анахайм" взял верх над "Нэшвиллом" в четвертом выездном матче полуфинала плей-офф НХЛ со счетом 3:2 в овертайме. Автором победного гола "Дакс" стал нападающий Нэйт Томпсон. Гости восстановили равновесие в серии – 2-2.

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала

Четвертый матч

"Нэшвилл" – "Анахайм" – 2:3 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)

Голы: Ракелль - 7 (Фаулер), 11:30 - 0:1. Ритчи - 4 (Томпсон, Ватанен), 30:22 - 0:2. Суббан - 2 (Уилсон, Арвидссон), 53:33 - 1:2. Форсберг - 7 (Арвидссон, Нил), 59:25 - 2:2. Томпсон - 3 (Перри), 70:25 - 2:3.

Вратари: Ринне (58:07 - 58:49, 58:53 - 59:25) - Гибсон.

Штраф: 4 - 10.

Броски: 34 (2+18+11+3) - 37 (14+12+5+6).

Нэшвилл. Bridgestone Arena.

Счет в серии – 2-2 (3:2 ОТ, 3:5, 2:1)