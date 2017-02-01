"Анахайм" разгромил "Колорадо", Григоренко отметился голевой передачей

"Анахайм" на своем льду переиграл "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для "Эвеланш" это поражение стало восьмым кряду.

Российский нападающий гостей Михаил Гриогренко провел на льду 18 минут 27 секунд и отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" - "Колорадо" - 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Голы: Сильверберг - 14 (бол., Ритчи, Верметт), 10:58 - 1:0. Ракелль - 21 (Перри, Гецлаф), 22:54 - 2:0. Рантанен - 8 (ГРИГОРЕНКО), 25:13 - 2:1. Сильверберг - 15 (Кольяно), 42:51 - 3:1. Хольцер - 1 (Сильверберг, Крамаросса), 52:13 - 4:1. Фаулер - 11 (Ритчи, Кеслер), 57:35 - 5:1.

Вратари: Гибсон - Пикар.

Штраф: 8 - 2.

Броски: 31 (8+14+9) - 29 (14+6+9).

Наши: - - Григоренко (18:27/0/-1), Задоров (17:46/6/0).

1 февраля. Анахайм. "Хонда Центр".