"Анахайм" проиграл третий матч кряду

"Анахайм" на выезде проиграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Дакс" потерпел третье поражение кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Чикаго" - "Анахайм" - 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Голы: Саад - 1 (бол., Дебринкэт, Кахун), 5:24 - 1:0. Ракелль - 2, 30:34 - 1:1. Кейн - 8 (Густафссон, Сибрук), 47:47 - 2:1. Саад - 2 (мен., п.в.), 59:26 - 3:1.
Вратари: Кроуфорд - Гибсон (57:34 - 58:05, 58:10 - 58:41, 58:51 - 59:26).
Штраф: 10 - 10.
Броски: 38 (16+12+10) - 25 (6+11+8).
Наши: Анисимов (19.16/1/+1) - -.
24 октября. Чикаго. United Center.
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