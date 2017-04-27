"Анахайм" проиграл "Эдмонтону"

"Анахайм" потерпел поражение от "Эдмонтона" в первом матче 1/4 финала Кубка Стэнли. Второй поединок в серии состоится в субботу, 29 апреля.
НХЛ
Плей-офф
1/4 финала
Первый матч
"Анахайм" - "Эдмонтон" - 3:5 (0:0, 1:1, 2:4)
Голы: Гецлаф - 4 (бол., Фаулер, Кеслер), 20:37 - 1:0. Летестю - 2 (бол., Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 26:22 - 1:1. Летестю - 3 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 46:23 - 1:2. Ларссон - 1 (Драйзайтль, Марун), 48:03 - 1:3. Ивз - 2 (Гецлаф, Монтур), 49:22 - 2:3. Сильверберг - 3 (Кольяно, Кеслер), 50:47 - 3:3. Ларссон - 2 (Клефбом, Марун), 55:20 - 3:4. Драйзайтль - 2 (п.в., Лучич, Ларссон), 58:55 - 3:5.
Вратари: Гибсон (58:28 - 58:55, 59:13 - 59:56) - Тэлбот.
Штраф: 16 - 12.
Броски: 36 (10+10+16) - 32 (9+11+12).
Наши: - - Слепышев (9:59/2/0).
27 апреля. Анахайм. "Хонда Центр".
Счет в серии: 0-1.
.BattleFish.
Все на что сподобился пустострел Мак это набрать секондари, пешком всю игру ходил, второй после Грецки млин!)))
08:56
.BattleFish.
Мне кто нибудь может объяснить, почему Макдевид никакущий, не только в этой серии, но и во всем ПО, играет хуже Овечкина! Если бы не Драйз уже бы паковали вещички на ЧМ, на одном лишь немце далеко не уедешь!
08:54
Sправедливый
И тут постучал Драйзайтль: "пустите меня, я от "весёлого" и я ... этот самый ... "топ". ))) ... "Нефтяников" с победой! Молодцы!
08:50
Айртон:)
Подгорает, чепушилко?)) Учись у Атца!)) Матч супер!) Макди, Гецлаф и прочие на уровне!)) И это ещё Зак Кэссиан режим бога не включил!))
08:40
roughboy
Я предупреждал, что Гибсон не тот вратарь, который может затащить уток в финал.. А мне тут рассказывали перед плей-офф какие они крутые и это их лучший шанс..))
08:37
Монте-Кристо(Мститель) .
Классный матч. Зрелищный. Играют мастерюги ! Нэшвилл-Сент - Луис на его фоне выглядит блекло.
08:34
Kurt
Вангую появление Чмоки с комментом: "Финал Питтсбург-Эдмонтон все ближе".
08:29