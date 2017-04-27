"Анахайм" проиграл "Эдмонтону"

"Анахайм" потерпел поражение от "Эдмонтона" в первом матче 1/4 финала Кубка Стэнли. Второй поединок в серии состоится в субботу, 29 апреля.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала

Первый матч

"Анахайм" - "Эдмонтон" - 3:5 (0:0, 1:1, 2:4)

Голы: Гецлаф - 4 (бол., Фаулер, Кеслер), 20:37 - 1:0. Летестю - 2 (бол., Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 26:22 - 1:1. Летестю - 3 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 46:23 - 1:2. Ларссон - 1 (Драйзайтль, Марун), 48:03 - 1:3. Ивз - 2 (Гецлаф, Монтур), 49:22 - 2:3. Сильверберг - 3 (Кольяно, Кеслер), 50:47 - 3:3. Ларссон - 2 (Клефбом, Марун), 55:20 - 3:4. Драйзайтль - 2 (п.в., Лучич, Ларссон), 58:55 - 3:5.

Вратари: Гибсон (58:28 - 58:55, 59:13 - 59:56) - Тэлбот.

Штраф: 16 - 12.

Броски: 36 (10+10+16) - 32 (9+11+12).

Наши: - - Слепышев (9:59/2/0).

27 апреля. Анахайм. "Хонда Центр".

Счет в серии: 0-1.