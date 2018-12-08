"Анахайм" продлил соглашение с генеральным менеджером Бобом Мюрреем

"Анахайм" продлил контракт с генеральным менеджером команды Бобом Мюрреем. Срок нового соглашения рассчитан до конца сезона-2021/22, информирует официальный сайт команды.

Боб Мюррей работает в системе "уток" с 2005 года. За последние несколько лет он трижды номинировался на звание лучшего генерального менеджера в НХЛ. Однажды ему удалось его выиграть, это было в сезоне-2013/14. Примечательно, что, под руководством Мюррея, "Анахайм" уже шесть лет подряд выходит в плей-офф, а также, на протяжении последних пяти сезонов постоянно набирает более 100 очков в регулярных чемпионатах.