"Анахайм" пригласил Коростелева в тренировочный лагерь

"Анахайм" пригласил в тренировочный лагерь для новичков российского нападающего Никиту Коростелева, сообщает официальный сайт клуба. 20-летний хоккеист находится в статусе неограниченно свободного агента, так как не был повторно выбран на драфте.

Изначально Коростелева выбирал "Торонто" в 7-м раунде 2015 года, однако не подписал с хоккеистом соглашение из-за лимита на количество игроков на контрактах. С 2013 года россиянин выступал в лиге OHL за "Сарнию" и "Петеборо". Всего в чемпионатах на его счету 223 матча и 197 (93+104) очков.