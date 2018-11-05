"Анахайм" прервал серию поражений, выиграв у "Коламбуса"

"Анахайм" на своем льду в овертайме обыграл "Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Дакс" прервал семиматчевую серию поражений.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" - "Коламбус" - 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Дюбуа - 5 (Дженнер, Джонс), 23:33 - 0:1. Фаулер - 1 (Ракелль, Монтур), 29:09 - 1:1. Фаулер - 2 (Лундстрем, Шервуд), 38:26 - 2:1. Дюбуа - 6 (Дубински, Джонс), 59:28 - 2:2. Фаулер - 3 (Хенрик, Сильверберг), 60:36 - 3:2.

Вратари: Гибсон - Корписало (59:04 - 59:28).

Штраф: 12 - 10.

Броски: 30 (8+12+9+1) - 26 (3+11+11+1).

Наши: - - Панарин (22.44/2/-1).

5 ноября. Анахайм. Honda Center.