"Анахайм" прервал пятиматчевую победную серию "Нью-Джерси"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Анахайм" переиграл "Нью-Джерси" - 3:2. "Дакс" прервали победную серию "Дэвилз", которая составляла пять матчей подряд. Россиянин Сергей Калинин провел на льду 14 минут.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" - "Нью-Джерси" - 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

Голы: Смит-Пелли - 2 (Куинси, Мур), 30:32 - 0:1. Куинси - 2 (Заха, Хенрик), 34:09 - 0:2. Ракелль - 5 (Гецлаф), 37:24 - 1:2. Сильверберг - 6 (Кольяно, Хольцер), 37:40 - 2:2. Кеслер - 8 (Сильверберг, Мэнсон), 56:20 - 3:2.

Вратари: Бернье - Шнайдер (58:26 - 58:38, 58:43).

Штраф: 6 - 4.

Броски: 23 (8+9+6) - 29 (8+9+12).

Наши: Калинин.

18 ноября. Анахайм. Honda Center.