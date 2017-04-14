"Анахайм" повел в серии с "Калгари", Гецлаф набрал сотое очко в плей-офф

"Анахайм" в первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли победил "Калгари" со счетом 3:2. Победную шайбу забросил Якоб Сильверберг.

В составе "Дакс" Райан Гецлаф, забросив шайбу, достиг отметки в 100 очков в матчах плей-офф.

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

Первый матч

"Анахайм" - "Калгари" - 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Голы: Гецлаф - 1 (бол., Сильверберг, Теодор), 0:52 - 1:0. Монахэн - 1 (бол., Верстиг, Броди), 8:43 - 1:1. Беннетт - 1 (Верстиг, Д. Хэмилтон), 29:46 - 1:2. Ракелль - 1 (Гецлаф, Бекса), 33:53 - 2:2. Сильверберг - 1 (бол., Ивз, Теодор), 37:47 - 3:2.

Вратари: Гибсон - Эллиотт (58:43).

Штраф: 10 - 14.

Броски: 41 (17+13+11) - 32 (9+11+12).

Наши: - - -.

14 апреля. Анахайм. Honda Center.

Счет в серии: 1-0