"Анахайм" потерпел восьмое поражение подряд, уступив "Эдмонтону"

"Эдмонтон" обыграл "Анахайм" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:0. Для "Дакс" это поражение стало восьмым подряд в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" - "Эдмонтон" - 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)

Голы: Макдэвид - 24 (Кассиан, Джонс), 7:37 - 0:1. Пульюярви - 4 (Нерс, Ньюджент-Хопкинс), 16:05 - 0:2. Бродзяк - 4 (мен., Ньюджент-Хопкинс), 19:49 - 0:3. Драйзайтль - 23 (Джонс), 27:25 - 0:4.

Вратари: Гибсон - Тэлбот.

Штраф: 8 - 12.

Броски: 39 (14+17+8) - 24 (13+6+5).

7 января. Анахайм. Honda Center.