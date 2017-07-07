"Анахайм" подписал контракт с форвардом "Чикаго" Деннисом Расмуссеном

"Анахайм" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с форвардом "Чикаго" Деннисом Расмуссеном. Соглашение между нападающим и "Дакс" рассчитано на один сезон. Финансовые условия сделки не раскрываются.

Напомним, 26-летний швед выступал за "Блэкхокс" на протяжении двух сезонов, проведя за это время в регулярных чемпионатах 112 матчей и набрав 17 (8+9) очков. В Кубке Стэнли на его счету одна заброшенная шайба в 3 играх.