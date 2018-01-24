"Анахайм" победил "Рейнджерс", Бучневич отдал передачу

"Анахайм" в матче регулярного чемпионата НХЛ на своей площадке победил "Рейнджерс" со счетом 6:3. Дубль в составе гостей оформил Рик Нэш. Победную шайбу у "Дакс" забросил Адам Энрике.

Российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич провел на льду 15 минут и отдал одну результативную передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" - "Рейнджерс" - 6:3 (4:2, 0:1, 2:0)

Голы: Браун - 2, 3:25 - 1:0. Нэш - 14 (бол., Цуккарелло, БУЧНЕВИЧ), 11:09 - 1:1. Перри - 8 (бол., Гецлаф, Фаулер), 13:23 - 2:1. Нэш - 15 (Дианджело, Зибанежад), 15:14 - 2:2. Кольяно - 6 (Мэнсон, Линдхольм), 16:21 - 3:2. Хенрик - 12 (мен., Гецлаф), 18:38 - 4:2. Грабнер - 21 (мен., Зибанежад), 35:53 - 4:3. Ракелль - 18 (бол., Перри, Фаулер), 40:30 - 5:3. Гецлаф - 6 (п.в., Монтур), 57:39 - 6:3.

Вратари: Гибсон - Лундквист (Павелец, 16:21, 57:02 - 57:39).

Штраф: 6 - 12.

Броски: 31 (8+14+9) - 44 (18+14+12).

Наши: - - Бучневич (15:07/2/1).

24 января. Анахайм. Honda Center.