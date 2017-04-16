08:39 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Анахайм" победил "Калгари" и увеличил преимущество в серии

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"Анахайм" обыграл "Калгари" во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли - 3:2. Первый поединок завершился с таким же счетом, и "Дакс" ведет в серии со счетом 2-0.

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

Второй матч

"Анахайм" - "Калгари" - 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Сильверберг - 2 (Монтур, Теодор), 3:21 - 1:0. Ракелль - 2 (Гецлаф, Бекса), 6:44 - 2:0. Баклунд - 1 (мен., Фролик), 18:24 - 2:1. Монахэн - 2 (бол., Годро, Броди), 27:01 - 2:2. Гецлаф - 2 (бол., Кеслер, Ивз), 55:14 - 3:2.

Вратари: Гибсон - Эллиотт (59:29).

Штраф: 15 - 17.

Броски: 29 (12+6+11) - 37 (11+15+11).

Счет в серии: 2-0 (3:2)

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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roughboy

На данный момент из всех команд калгари мне показалась самой недисциплинированной.. Им надо прекратить получать столько тупых удалений, если хотят иметь шансы на проход дальше..

08:50

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