"Анахайм" победил "Калгари" и увеличил преимущество в серии

"Анахайм" обыграл "Калгари" во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли - 3:2. Первый поединок завершился с таким же счетом, и "Дакс" ведет в серии со счетом 2-0.

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

Второй матч

"Анахайм" - "Калгари" - 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Сильверберг - 2 (Монтур, Теодор), 3:21 - 1:0. Ракелль - 2 (Гецлаф, Бекса), 6:44 - 2:0. Баклунд - 1 (мен., Фролик), 18:24 - 2:1. Монахэн - 2 (бол., Годро, Броди), 27:01 - 2:2. Гецлаф - 2 (бол., Кеслер, Ивз), 55:14 - 3:2.

Вратари: Гибсон - Эллиотт (59:29).

Штраф: 15 - 17.

Броски: 29 (12+6+11) - 37 (11+15+11).

Счет в серии: 2-0 (3:2)