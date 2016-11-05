07:41 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Анахайм" победил "Аризону"

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"Анахайм" взял верх над "Аризоной" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1. Первой звездой встречи признан форвард "Дакс" Антуан Верметт, забросивший шайбу и сделавший результативную передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" – "Аризона" – 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Голы: Бекса - 1 (бол., Перри, Ракелль), 9:05 - 1:0. Ракелль - 2 (Перри, Сгарбосса), 12:11 - 2:0. Сильверберг - 3 (Верметт, Кольяно), 19:15 - 3:0. Верметт - 2 (Каше, Мэнсон), 33:23 - 4:0. Макгинн - 3 (Врбата, Дворак), 36:32 - 4:1. Ракелль - 3 (Кеслер), 54:11 - 5:1.

Вратари: Гибсон - Доминге (Питерс, 20:00).

Штраф: 9 - 11.

Броски: 33 (21+6+6) - 22 (4+13+5).

Анахайм. Honda Center.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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