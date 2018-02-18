"Анахайм" по буллитам обыграл "Миннесоту"

"Миннесота" на своем льду уступила "Анахайму" в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2 Б). Это вторая кряду победа "Дакс" и второе подряд поражение "Уайлд".

В послематчеврой серии буллитов команды использовали по 11 попыток. Автором победного гола стал Ник Ритчи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Анахайм" - 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Перри - 12 (бол., Хенрик, Линдхольм), 0:50 - 0:1. Койву - 9, 15:36 - 1:1. Зукер - 23 (Проссер), 27:56 - 2:1. Каше - 17 (Линдхольм, Ритчи), 46:12 - 2:2.

Победный буллит: Ритчи.

Вратари: Дубник - Гибсон.

Штраф: 11 - 11.

Броски: 38 (10+14+11+3) - 31 (9+7+14+1).

17 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.