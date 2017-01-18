"Анахайм" переиграл "Тампа-Бэй"

"Анахайм" на своем льду переиграл "Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором победной шайбы в овертайме стал 23-летний шведский нападающий Рикард Ракелль.

Голевой передачей в составе гостей отметился 23-летний российский защитник Никита Нестеров.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" - "Тампа-Бэй" - 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Филппула - 7 (НЕСТЕРОВ, Строльман), 24:36 - 0:1. Гецлаф - 6, 24:57 - 1:1. Ракелль - 19 (бол., Кеслер), 60:54 - 2:1.

Вратари: Гибсон - Бишоп.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 21 (2+7+10+2) - 28 (7+11+10+0).

Наши: - - Кучеров (19:28/3/0), Наместников (16:28/2/0), Нестеров (19:42/1/0).

18 января. Анахайм. "Хонда Центр".