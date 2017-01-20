"Анахайм" переиграл "Колорадо"

"Анахайм" на своем льду переиграл "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это вторая подряд победа для подопечных Рэнди Карлайла.

Примечателен тот факт, что сгеодняшняя встреча прерывалась на 40 минут из-за замены заградительного стекла, которое разбилось в середине второго периода.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" - "Колорадо" - 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Голы: Ландескуг - 9 (бол., Дюшен, Маккиннон), 34:04 - 0:1. Линдхольм - 3 (бол., Ракелль, Верметт), 47:17 - 1:1. Ритчи - 11 (Каше), 57:58 - 2:1.

Вратари: Гибсон - Пикар (58:59).

Штраф: 7 - 15.

Броски: 36 (22+7+7) - 22 (3+12+7).

Наши: - - Григоренко (17:48/1/0), Задоров (20:20/0/-1), Тютин (24:06/0/0).

20 января. Анахайм. "Хонда Центр".