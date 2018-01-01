"Анахайм" одержал победу над "Аризоной"

"Анахайм" обыграл "Аризону" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:2. Дубль на свой счет в этой встрече записал форвард "Дакс" Рикард Ракелль.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" - "Аризона" - 5:2 (2:1, 0:0, 3:1)

Голы: Ракелль - 13 (Верметт, Гецлаф), 4:02 - 1:0. Перлини - 10 (бол., Голигоски), 11:04 - 1:1. Ракелль - 14 (Гецлаф, Верметт), 11:47 - 2:1. Келлер - 14 (бол., Степан), 46:52 - 2:2. Фаулер - 6 (Сильверберг, Кеслер), 51:51 - 3:2. Сильверберг - 10 (Фаулер, Гибсон), 57:13 - 4:2. Верметт - 7 (п.в., Кеслер, Бекса), 59:09 - 5:2.

Вратари: Гибсон - Раанта (58:23 - 59:09, 59:37).

Штраф: 8 - 2.

Броски: 26 (11+6+9) - 25 (7+10+8).

31 декабря. Анахайм. Honda Center.