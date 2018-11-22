"Анахайм" обыграл "Ванкувер", Голдобин набрал два очка

"Анахайм" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Ванкувер" со счетом 4:3. Победную шайбу забросил Калле Коссила.
Российский нападающий "Кэнакс" Николай Голдобин набрал 2 (1+1) очка.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Анахайм" - "Ванкувер" - 4:3 (1:0, 1:1, 2:2)
Голы: Гецлаф - 6, 10:13 - 1:0. Пулио - 2 (Ганье), 24:15 - 1:1. Каше - 2 (бол., Махура, Сильверберг), 27:14 - 2:1. Хенрик - 5 (Монтур, Гецлаф), 47:09 - 3:1. Голдобин - 4 (Виртанен), 48:07 - 3:2. Коссила - 1 (Гиббонс, Ритчи), 50:53 - 4:2. Хорват - 11 (бол., Голдобин, Хаттон), 55:16 - 4:3.
Вратари: Гибсон - Маркстрем (58:12).
Штраф: 4 - 8.
Броски: 37 (10+14+13) - 28 (10+11+7).
Наши: - - Голдобин (20.47/2/+1).
22 ноября. Анахайм. Honda Center.
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