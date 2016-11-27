"Анахайм" обыграл "Сан-Хосе", прервав трехматчевую безвыигрышную серию

В мачте регулярного чемпионата НХЛ "Анахайм" переиграл "Сан-Хосе" - 3:2. Нападающий "Дакс" Райан Гецлаф в этой встрече записал на свой счет два очка, забросив шайбу и сделав голевую передачу. Отметим, что "утки" прервали трехматчевую безвыигрышную серию.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" - "Анахайм" - 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Голы: Кутюр - 7 (бол., Марло, Павелски), 8:40 - 1:0. Гарбутт - 2, 9:44 - 1:1. Ракелль - 8 (Перри, Гецлаф), 13:21 - 1:2. Демело - 1 (Лабанк, Шлемко), 29:43 - 2:2. Гецлаф - 2 (бол., Кеслер, Перри), 32:59 - 2:3.

Вратари: Джонс (58:44) - Бернье.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 23 (9+9+5) - 26 (7+10+9).

27 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.