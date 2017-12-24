"Анахайм" обыграл "Питтсбург", Малкин очков не набрал

"Анахайм" обыграл "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:0. Российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин провел на площадке 17 минут 58 секунд, за которые нанес 2 броска по воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Питтсубрг" - "Анахайм" - 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)
Голы: Каше - 9, 3:10 - 0:1. Ракелль - 10 (Гецлаф), 10:35 - 0:2. Кольяно - 5 (мен., Монтур), 23:42 - 0:3. Фаулер - 4 (бол., Ракелль, Сильверберг), 39:56 - 0:4.
Вратари: Мюррей (Джерри, 23:42) - Гибсон.
Штраф: 6 - 6.
Броски: 29 (9+13+7) - 23 (11+6+6).
Наши: Малкин (17:58/2/-1) - -.
Питтсбург. PPG Paints Arena.
Материалы других СМИ
ростовский свин
где кросби??? все тут малкина критикуют, а он сейчас на порядок лучше канадца.
09:27
Идриси
Похоже, травма Мюррея перед самым началом плей-офф стала невероятно счастливым для "Питтсбурга" стечением обстоятельств. И вспомнил тут Казбич своего Карагёза...(М.Ю.Лермонтов).
08:53
Марио66
Я бы очень удивился, если б при счёте 4-0 в пользу Крякс, хоть кто-то из игроков Питтсбурга окромя Малкина набрал бы очки.
06:26