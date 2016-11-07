"Анахайм" обыграл "Калгари", установив новый рекорд НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Анахайм" на своем льду переиграл "Калгари" - 4:1. Дублем в составе "Дакс" отличился нападающий Райан Кеслер. Данная домашняя победа над "Флэймз" для "Уток" стала 24-й подряд.

Таким образом, "Анахайм" установил новый рекорд НХЛ. Предыдущее достижение принадлежало "Филадельфии", которая дома обыгрывала "Питтсбург" на протяжении 23-х игр.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" - "Калгари" - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Стоунер - 1 (Перри, Гецлаф), 2:29 - 1:0. Шьяссон - 2 (Годро, Монахэн), 16:15 - 1:1. Кеслер - 3 (бол., Перри, Гецлаф), 23:18 - 2:1. Кольяно - 5 (Сильверберг, Мэнсон), 27:54 - 3:1. Кеслер - 4 (бол., Перри, Гецлаф), 53:29 - 4:1.

Вратари: Бернье - Джонсон.

Штраф: 20 - 22.

Броски: 21 (9+7+5) - 26 (12+10+4).

7 ноября. Анахайм. Honda Center.