"Анахайм" обыграл "Калгари"

"Анахайм" выиграл у "Калгари" (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Якоб Сильверберг, Адам Хенрик и Райан Гецлаф. У гостей забивали Мэттью Ткачак и Марк Янковски.

"Анахайм" набрал 17 очков и занимает десятое место в Западной конференции. У "Калгари" 19 очков и третья позиция.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм"- "Калгари"- 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

Голы: Сильверберг - 5 (Кольяно, Ларссон), 8:37 - 1:0. Хенрик - 4 (Мэнсон, Оберг), 11:53 - 2:0. Ткачак - 7 (бол., Линдхольм, Джиордано), 17:10 - 2:1. Янковски - 1 (мен.), 46:06 - 2:2. Гецлаф - 3 (Ракелль, Фаулер), 46:33 - 3:2.

Вратари: Миллер - Смит (57:31).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 24 (11+10+3) - 39 (9+13+17).

8 ноября. Анахайм. Honda Center.

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