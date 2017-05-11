"Анахайм" обыграл "Эдмонтон" в седьмом матче серии

"Анахайм" на своей площадке обыграл "Эдмонтон" в седьмом матче 1/4 финала плей-офф НХЛ - 2:1. Победная шайба в этой встрече на счету нападающего "Дакс" Ника Ритчи. Российский нападающий "Ойлерз" Антон Слепышев провел на площаке 13 минут 49 секунд и завершил встречу с показателем полезности "-1".
Эта победа позволила "Анахайму" выйти в финал конференции, где команда встретится с "Нэшвиллом".
НХЛ
Плей-офф
1/4 финала
Седьмой матч
"Анахайм" - "Эдмонтон" - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Каджула - 3, 3:31 - 0:1. Кольяно - 1 (Кеслер, Монтур), 28:55 - 1:1. Ритчи - 2 (Ватанен, Перри), 43:21 - 2:1.
Вратари: Гибсон - Тэлбот (57:54).
Штраф: 2 - 2.
Броски: 30 (7+16+7) - 24 (13+3+8).
Наши: - - Слепышев (13:49/1/-1).
Анахайм. Honda Center.
Счет в серии: 4-3 (3:5, 1:2, 6:3, 4:3 ОТ, 4:3 ОТ, 1:7, 2:1)
RusSuck
Поздравления Анахайму!) Равная серия, опыт уток сказался, плюс у них не было Слепышева, который и привёз решающую шайбу, наблюдая за спиной Ритчи, как тот беспрепятственно забивает.)) Для Ойлерс в целом отличный сезон, есть все основания для дальнейшего прогресса.) Финалы конфы получились с явными фаворитами, но все 4 команды достойны, симпатий и антипатий нет.)) Главных лузеров выбили - это первостепенно!))
08:06
maxcds
мож и впрямь Макдэвид тока для регулярки))))
08:03
Весёлый©
McSuck.
08:01
fifa_guru
Хорошая команда Эдмонтон, но для финала перебор)) зеленые еще)))
07:59