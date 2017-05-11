"Анахайм" обыграл "Эдмонтон" в седьмом матче серии

"Анахайм" на своей площадке обыграл "Эдмонтон" в седьмом матче 1/4 финала плей-офф НХЛ - 2:1. Победная шайба в этой встрече на счету нападающего "Дакс" Ника Ритчи. Российский нападающий "Ойлерз" Антон Слепышев провел на площаке 13 минут 49 секунд и завершил встречу с показателем полезности "-1".

Эта победа позволила "Анахайму" выйти в финал конференции, где команда встретится с "Нэшвиллом".

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала

Седьмой матч

"Анахайм" - "Эдмонтон" - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Каджула - 3, 3:31 - 0:1. Кольяно - 1 (Кеслер, Монтур), 28:55 - 1:1. Ритчи - 2 (Ватанен, Перри), 43:21 - 2:1.

Вратари: Гибсон - Тэлбот (57:54).

Штраф: 2 - 2.

Броски: 30 (7+16+7) - 24 (13+3+8).

Наши: - - Слепышев (13:49/1/-1).

Анахайм. Honda Center.

Счет в серии: 4-3 (3:5, 1:2, 6:3, 4:3 ОТ, 4:3 ОТ, 1:7, 2:1)